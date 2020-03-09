شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات اغاثية للنازحين في مخيم جو النسيم بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ومعه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ونائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل صادق الجماعي، اليوم في مخيم جو النسيم للنازحين شمال مدينة مأرب، سير عملية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين الوافدين من محافظة الجوف الى مخيم جو النسيم شمال مدينة مأرب.



واستمع الوزير فتح من مسئول ائتلاف الخير للإغاثة الشريك المنفذ لمشاريع مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب عبد الخالق بن مسلم، الى شرح عن عمليات توزيع المساعدات الطارئة المقدمة من المركز والتي تشمل ( 3) ألاف سلة غذائية، و(900) خيمة إيواء و 800 بساط الى جانب (3 ) آلاف بطانية، تستهدف النازحين من محافظة الجوف و الهجرين من مخيمات النزوح من محافظة صنعاء ومديرية مجزر بمحافظ مأرب خلال الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات اغاثية للنازحين في مخيم جو النسيم بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.