أبين.. مناقشة امكانية فتح فرع للتضامن للتمويل الاصغر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 - أبين ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، مع المدير التنفيذي للتضامن للتمويل الصغير والأصغر التابع لبنك التضامن الإسلامي، رفعت المعمري، إمكانية افتتاح فرع بمحافظة ابين.

Advertisements وأكد الحامد على دعم السلطة المحلية لكل الجهود التي تساهم في تمويل المزارعين والمتقاعدين، بما يساهم في تشجيع المشاريع الصغيرة وخلق مصادر. من جانبه أوضح المعمري ان التضامن للتمويل الصغير والأصغر، يقوم بمساعدة المزارعين الذين يرغبون بتطوير وإنشاء أنشطة زراعية وبما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم.

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