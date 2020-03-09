بعد إعادة تأهيلها.. وزارة التعليم الفني تتسلم 3 معاهد فنية وصناعية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

تسلمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ثلاثة معاهد فنية وصناعية في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد إعادة ترميمها وتأهيلها من منظمة كير الدولية، بتمويل من وكالة التعاون الإقتصادي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الألمانية .



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وشمل الترميم الورش الفنية والتقنية في المعهد التجاري والمعهد الصناعي في مديرية خورمكسر والمعهد الصناعي في المنصورة، إلى جانب توفير المواد الخام وبعض التجهيزات اللازمة لاعادة تشغيلها من جديد .

وخلال التسليم، أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اهمية هذا المشروع الذي يساهم في تطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والتقنية بمختلف التخصصات العملية التي تواكب احتياجات سوق العمل ، ويخلق كوارد علمية مؤهلة ومدربة بإمكانيات ومعدات متطورة وفاعلة التي تأتي ضمن الخطة التطويرية والتحسينية للوزارة للعام الحالي 2020 .. مشيدا بدور المنظمة كير في إعادة ترميم المعاهد الفنية والصناعية التي تعتبر من اقدم المعاهد على مستوى اليمن والخليج العربي بالشكل الذي يحقق الاستدامة في تشغيلها وخدمة الشباب وتحسين مستواهم العملي والمعيشي .

حضر عملية التسليم محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي، ومستشار وزارة التعليم الفني عصام عبده علي ، ومدير عام مكتب التعليم الفني بعدن عبدالله منصور سفاع ، ونائب مدير منظمة كير بعدن ياسر إلطاف ياسين .