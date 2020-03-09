هذا ما حدث قبل ساعات بجامعة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة بقطاعي الشباب والمرأة اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي لطلاب وطالبات جامعة صنعاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإذاعة صنعاء البرنامج العام وملتقى الطالب الجامعي.
وفي التدشين أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى الدور المعول على الشباب وطلاب الجامعة الذين يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل وبوعيهم تستمر الانتصارات التي سيدونها التاريخ لليمن بأحرف من ذهب.
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وأكد أهمية تعميق الهوية الإيمانية وترسيخها في أوساط الشباب، بما يعزز من القيم والأخلاق في نفوسهم وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والثقافات الدخيلة ومساعي دول العدوان في إفساد الشباب من خلال الحرب الناعمة التي تبث سمومها الماكينة الإعلامية لتحالف العدوان.
وأشاد بجهود قطاعي الشباب والمرأة في اختيار فعاليات الأسبوع الثقافي وتنوعها خاصة المتعلقة بالهوية الإيمانية ومحاضرات وندوات تسهم في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني.
من جانبه أشاد نائب رئيس جامعة صنعاء محمد شكري بدور وزارة الشباب في تنظيم الأسبوع الثقافي بالتنسيق مع الجامعة.
وأشار إلى أهمية تعزيز معركة الوعي التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة الحرب التي تشنها دول العدوان واستهدفت اليمن أرضاً وإنساناً.
وأشارت وكيلة قطاع المرأة بوزارة الشباب هناء العلوي إلى ما يتضمنه الأسبوع الثقافي لطلاب الجامعة من فعاليات تستهدف إبراز إبداعات الطلاب وتجسيد رفضهم للمشاريع الاستعمارية وترسيخ مفهوم الهوية الإيمانية في أوساطهم.
وتطرقت إلى أن وعي الشعب اليمني بما فيهم الشباب، بحقيقة مخططات العدوان في النيل من الوطن وأمنه واستقراره، عززّ الثبات والصمود والاستبسال في وجه العدوان.
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