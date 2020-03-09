شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : الصين تزف للعالم هذا البشرى السارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصين تعلن شفاء 70% من المصابين بفيروس كورونا على اراضيها... المزيد من التفاصيل تتبع لاحقا.. جديد "الخليج 365" Advertisements

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