شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءاً مجتمعي في عدن يناقش العديد من القضايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقام مساء اليوم منتدى صانعات السلام بالشراكة مع مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش ومركز sos لتنمية قدرات الشباب اللقاء المجتمعي الحواري في مديرية صيرة

وهدف هذا اللقاء إلى توحيد صوت المرأة للمطالبة بحقوقهن ومناصرة لجهودهن في كافة مجالات الحياة

جديد "الخليج 365"

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وتم خلال اللقاء الحواري مناقشة العديد من القضايا التي تهم المرأة والصعوبات التي تواجهها في المجتمع،

كما تم مناقشة مواضيع متعلقة بالسلام والعنف واللاعنف.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد كما خرج اللقاء بالعديد من التوصيات والمواضيع التي يمكن من خلالها التخفيف من أشكال العنف والعمل على مساهمة المرأة في تحقيق وبناء السلام.