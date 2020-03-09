شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مرعب وخطير جداً.. توقف عن شرب الحليب فوراً إذا ظهرت عليك هذه الأعراض ( تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن الحليب ومنتجات الألبان لها فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، ولكن هناك بعض الأعراض التي تحذر من الإصابة بأمراض كثيرة وتُنذرك بضرورة التوقف عن شرب الحليب.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، أهم هذه الأعراض وأسبابها:

الشعور بالضعف والتعب أغلب الأوقات

يحتوي الحليب على جزيئات أفيونية تجعل الجسم يشعر بالنعاس، ولكن من الناحية العلمية هذا لا يعني أنك ستحظى بفترة نوم جيدة بل العكس، وذلك لأن الحليب يصعب هضمه ويجهد الجسم وينهكه لمحاولة إنتاج المزيد من الطاقة لتكسيره؛ ما يؤثر على عدد الساعات الطبيعية لنومك وشعورك بالضعف و الإرهاق أغلب الأوقات.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ولتحصل على نوم جيد يمكن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالتريبتوفان مثل: القرنبيط ، والبطاطا الحلوة، والموز، والتفاح.

ظهور حبوب البشرة

أكدت دراسات علمية وطبية احتواء الحليب الخالي من الدسم على مركبات تزيد من ظهور حب الشباب بين المراهقين والشباب، بالإضافة لتأثيره الضار على هرمونات الجسم مثل الأنسولين وIGF-1 والتي تُسبب تداعيات سلبية على صحة الأفراد.

مشاكل الهضم



تشير الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن 65-70 ٪ من سكان العالم يعانون من عدم إمكانية هضم اللاكتوز والذي يترتب عليه أعراض مزعجة أخرى مثل: الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، لذلك إذا ظهرت لديك تلك المشكلة، توقف عن شرب الحليب تماما.

آلام جسدية

يعتبر اللبن من المشروبات شديدة الحموضة التي توثر على المفاصل والعضلات وتصيبها بالالتهابات، وعليه إذا كنت من ممارسي الرياضة ووجدت آلاما شديدة في العضلات دون أي سبب عليك التوقف عن استهلاك الألبان.

الذاكرة الضبابية

ويتمثل ذلك العرض بالشعور بصعوبة في الذاكرة وعدم القدرة على التركيز والشعور بأن المخ في حالة توقف، هذا الأمر الذي يطلق عليه الذاكرة الضبابية، وذلك يتسبب فيه الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان وارتفاع معدل الكازين بها، وأكدت دراسات حديثة أن تقليل شرب الحليب يساعد أيضا على علاج الاكتئاب.

تمزق وكسر العظام

يعتبر الكالسيوم عنصرا أساسيا لنمو وصحة العظام، ولكن بسبب نسبة الأحماض المرتفعة التي يحتوي عليها فإنه يؤثر على صحة العظام ويجعلها قابلة للتمزق والكسر بسهولة، وأكدت دراسات أن النساء اللاتي يشربن 3 أكواب أو أكثر من الحليب معرضات بشكل كبير لكسور العظام.

ارتفاع معدل الكوليسترول

يأتي الكوليسترول في مجرى الدم من النظام الغذائي، ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن 100 غرام من اللبن وخاصة اللبن البقري تحتوي على 10 غرامات من الكولسترول، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة من الحليب خطرا كبيرا على الصحة.