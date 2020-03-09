شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: صدور قرارات رئاسية بتعيين محافظين جدد لعدن ومأرب والجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حكومية رفيعة عن قرارات مرتقبة للرئيس المشير عبدربه منصور هادي تفضي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات.

جديد "الخليج 365"

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وذكرت بعض المصادر أن القرارات التي من المتوقع أن يصدرها الرئيس هادي خلال ٤٨ الساعة المقبلة تشمل محافظات عدن ومأرب والجوف .

وأكدت المصادر بأن القرارات الرئاسية تأتي تنفيذا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر ٢٠١٩م .

ولفتت المصادر بأن ضغوطا من قبل التحالف ولاسيما الإمارات على الرئيس هادي دفعت الأخير للمصادقة على أسماء المرشحين للمناصب الجديدة .

ومن المتوقع أن تصدر قرارات رئاسية بتعيين محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف أمين العكيمي أعضاء بمجلس الشورى .

وكان أحمد سالم ربيع قد عين في ٨ / ١١ / ٢٠١٨م محافظا لمحافظة عدن في حين عين سلطان العرادة في ٦ / ٤ / ٢٠١٢م محافظا لمحافظة مأرب وعين محافظ الجوف أمين العكيمي في أغسطس ٢٠١٦م .

وقالت مصادر بأنه من المتوقع أن تصدر قرارات جمهورية بتعيين مدراء أمن لتلك المحافظات