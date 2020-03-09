شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إصابة "ترامب" ونائبه بفيروس "كورونا" القاتل.. والبيت الأبيض يصدر بيان عاجل يوضح فيه حقيقة ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس كانا “على مقربة” من شخص حضر مؤتمر العمل السياسي المحافظ وتأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن ترامب وبنس ألقيا كلمة في أيام مختلفة أمام المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير (شباط) الماضي.

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وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين في بيان إن “الشخص الذي ثبتت إصابته السبت لم يكن له أي تعامل مباشر مع أي منهما ولم يحضر الأحداث في القاعة الرئيسية”.

إصابة “ترامب” ونائبه بفيروس “كورونا” القاتل

وأضاف الاتحاد، الذي ينظم المؤتمر السنوي “إدارة ترامب تدرك الموقف، وسنستمر في التواصل المنتظم مع جميع المسؤولين الحكوميين المناسبين”، وقال إن الشخص أصيب بالفيروس قبل المؤتمر.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان “طبيب ترامب وجهاز الخدمات السرية الأمريكي يعملان “لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة الأولى وجميع أفراد البيت الابيض بأكمله”.

واتخذ البيت الأبيض، سلسلة إجراءات للحد من تهديد فيروس كورونا للرئيس ترامب وكبار مساعديه.

وطلب البيت الأبيض من الضيوف، الكشف عن الدول التي زاروها خلال الثلاثين يومًا الماضية قبل الزيارة، فضلاً عن خطوات أخرى قيد المراجعة من قبل مجموعة يقودها توني أورناتو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للعمليات.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قوله إن هناك “فريق عمل” يجتمع عند الضرورة لمعالجة التهديدات الناشئة عن الفيروس، الذي ضرب العديد من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وفيما شهد الجناح الغربي داخل البيت الأبيض تركيب محطات تعقيم يدوية، نقل عن المسؤول الكبير – الذي لم يكشف عن هويته – إن فحص درجة الحرارة ومنع التجول داخل البيت الأبيض قد يكون إجراءً واردًا حالة تفاقمت الأزمة.

وقال مسؤول البيت الأبيض، إن المجموعة التي يقودها “أورناتو” “تراقب باستمرار وتعيد تقييم” بروتوكولات البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن إجراءات فحص الزائرين المحتملين قد تشهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.

وقال مسؤول آخر بالبيت الأبيض، إن “الخدمة السرية” – الجهاز الذي يتولى حراسة الرئيس دونالد ترامب – طالب بدءًا من 21 فبراير الماضي من الضيوف تقديم قائمة بالدول التي تمت زيارتها خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وتقوم الخدمة السرية والوحدة الطبية بالبيت الأبيض بمراجعة المعلومات والمتابعة مع الأشخاص الذين زاروا البلدان التي تفشى فيها فيروس كورونا.

كانت الإدارة الأمريكية منعت في يناير الماضي دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الـ 14 يومًا السابقة من دخول الولايات المتحدة.

إصابة “ترامب” ونائبه بفيروس “كورونا” القاتل

وتم توسيع الحظر في الأسبوع الماضي ليشمل إيران، حيث تفشى فيروس كورونا بشكلكبير، إلى جانب كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية اللتين لديها أيضًا عدد كبير من الإصابات.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب، إنه يتخذ نفس الاحتياطات التي يتخذها ضد الأنفلونزا.

وكان مجلس النواب أقر قبل يومين مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.