شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مرعب للإمارات وحقيقة إصابة حاكم دبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، رصد 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على أراضيها، بينهم مواطن روسي، ليصبح إجمالي المصابين المسجلين على أراضيها 59 حالة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية "رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر".

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وأضافت أن الإصابات "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا، واثنين من كل من بنغلاديش ونيبال وشخص من روسيا والهند وسوريا"، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أوضحت الوزارة أنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خلال الإمارات لإصابات تم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أنهم كانوا جميعهم في الحجر الصحي.



كانت الإمارات أعلنت تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس، التي كانت مقررة من 29 آذار/مارس الجاري وحتى 12 نيسان/أبريل المقبل؛ على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، لضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس بعدد أيام الدراسة.



وستستغل الوزارة هذه الفترة في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات، والحافلات المدرسية؛ مع الأخذ بجميع الاعتبارات الأخرى التي تضمن توفير بيئة تعليمية مثالية وصحية، بما يسهم في المحصلة النهائية في تطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية العالمية اللازمة، لا سيما تلك المتعلقة بتفادي فيروس "كورونا".



يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.



ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا في عشرات الدول، وتسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات



كما من جانب آخر ماتم تداوله حول إصابة محمد بن زايد حاكم دبي ..وإشارات المصارد بأن الإصابة كانت عبر أحد الموظفين في مسكنه الخاص .. والإعلام الرسمي للإمارات لن يصرح بعد ....