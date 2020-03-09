شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : وزير الاعلام يعلن انطلاق حملة واسعة لدعم الجيش الوطني في الجوف ويكشف حقيقة القوات الاماراتية المشاركة في المعركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير حوثي متهم باغتصاب فتيات يمنيات المختطفات في سجون الحوثيين (فيديو تفاصيل صادمة) الحوثيين يعلنون مصرع عدد من كبار قياداتهم العسكرية على وقع معارك شرسة وانهيارات متواصلة للحوثيون في محافظة”الجوف“ تعرف على القوات التي غيرت موازين المعارك في اليتمة وادي المهاشمة وما اهميتها الاستراتيجية الجيش الوطني يصدر البيان رقم "1" بشأن مديريتي اليتمة والمهاشمة في الجوف

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