شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ..مستجدات معركة الجوف ..وأبرز المواقع المحررة وآخر مواقع تمركز كل طرف ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/09 الساعة 11:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الناطق الرسمي باسم قوات الجيش العميد الركن عبده مجلي “إن قوات الجيش وباسناد من طيران التحالف العربي تمكنت، اليوم، من تحرير مناطق واسعة في منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

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وأضاف مجلي لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في محافظة الجوف حتى استكمال تحرير المحافظة.

وأوضح العميد مجلي أن قوات الجيش نفذت كمائن وعمليات استدراج ناجحة للحوثيين إلى بعض المواقع غرب منطقة اليتمة، بينما تمكنت من دحر عناصرهم والتقدم على الأرض وتحرير مواقع جديدة في محيط المديرية.

وأشار إلى تنفيذ عملية هجومية واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة وكبدوا الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسر عدد منهم.

وكانت جماعة الحوثيين قد سيطرت أمس الأحد، على غالبية مواقع اقوات الجيش الوطني في منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي والرابطة بين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف، ومنطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة المحاذية للجوف قبل أن تستعيدها قوات الجيش الوطني.

