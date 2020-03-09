شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائد العسكري الذي باستشهاده توقف التنسيق بين المناطق العسكرية ويعد رمز الجيش ومؤسس الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/09 الساعة 11:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر مدير عام مكتب وزارة الاعلام في الجوف " يحي قمع " تغريدة كشف فيها عن القائد العسكري الذي باستشهاده توقف التنسيق بين المناطق العسكرية .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تم دفن التنسيق المشترك مع الشهيد الشدادي ، آخر تنسيق مشترك بين المناطق العسكرية ، كان برعاية الشهيد ، وبالتحديد في تحرير مناطق شاسعه في الغيل ونهم ومجزر ومن هذه المناطق تمدد العدو مؤخراً ، رحمك الله يا رمز الجيش ومؤسس الجمهورية".

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