تتذكرون قضية مقتل المعلم فيصل سعد الريمي على يد تاجر موالي للحوثين في العاصمة صنعاء ..هذا مصير قاتله وبهذه الطريقة اغلقت القضية !

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/09 الساعة 11:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
لجأت جماعة الحوثي إلى التحكيم القبلي في قضية مقتل المعلم فيصل سعد الريمي في العاصمة صنعاء بعد أن مارست ضغوطاً على أسرته للعفو عن القاتل الذي يعد أحد التجار النافذين الموالين للجماعة.
وقالت مصادر قبلية، إن قيادات حوثية على رأسها محمد علي الحوثي وصلت ومعها أبقار وبنادق، يوم الأحد، لتحكيم ومشائخ وأعيان محافظة ريمة التي ينتمي إليها المعلم القتيل.
وأوضحت المصادر أن أسرة المعلم الريمي قبلت التحكيم وعفت عن القاتل بضغوط من قيادات الجماعة.
وكان المعلم بمدرسة "كيان" الأهلية بالقادسية، فيصل سعد الريمي (42 عاماً)، توفي في ديسمبر 2019، بعد تعرضه للضرب والاعتداء من قبل النافذ "مراد ناصر الفقيه" ومسلحيه أثناء الدوام الرسمي.
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