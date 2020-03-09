وردناالان: ليست سعودية قوات اجنبية تطارد الحوثيين في الجوف والاباتشي تحصدهم دون رحمة وتدفعهم للفرار (تفاصيل خطيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - تخوض قوات الجيش الوطني وقبائل مأرب والجوف بقيادة المحافظ أمين العكيمي وبإسناد فاعل من طيران التحالف العربي ومشاركة طيران الأباتشي والقوات الإماراتية معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وذراعها في اليمن، في محافظة الجوف وتكتسحها مع تحرير مناطق والتقدم في أخرى بينما جبهة صرواح مأرب تشهد مساندة مزامنة ومواجهات ضارية.



في الإيجاز الموثوق حتى ساعته تم تحرير مديرية اليتمة بالكامل والتقدم إلى وادي المهاشمة بخب الشعف والعمليات مستمرة. وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ووقع عشرات الحوثيين في الأسر.



وسيطرت قوات الجيش الوطني بإسناد قبائل الجوف وطيران التحالف وعمليات مركزة نفذتها الأباتشي، على مواقع ومرتفعات جبيلة مهمة على أطراف خب الشعف كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية منذ بداية الحرب.



وتمكن الجيش الوطني والقبائل من تطهير مواقع لغدم والمضباع التي تفصل بين اليتمة والمهاشمة.



وتشهد الجبهات تصعيدا واسعا ضمن عملية منسقة لقوات العمليات المشتركة والقبائل وبإسناد التحالف مع استئناف القوات الإماراتية المشاركة بفاعلية في القتال في جبهات الشمال.

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