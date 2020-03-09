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عدن - ياسمين التهامي - بدعم اماراتي.. تأهيل 34 فتاة بسقطرى في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

واصلت لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين أعمال الدورتين التدريبيتين اللتين ينظمهما مركز سقطرى للتدريب والاستشارات بمجالي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي لفتيات سقطرى بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. تهدف الدورتان، اللتان استهدفت 34 فتاة، إلى تنمية قدرات الفتيات السقطريات، وصقل مهاراتهن بما يمكنهن من تفعيل دورهن في خدمة المجتمع. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأكدت المتدربات أن الدورتين ستساهمان بدرجة كبيرة في رفع قدراتهن في اللغة الإنجليزية وقيادة الحاسوب، وتساعدهن في خدمة مجتمعهن، والحصول على فرص عمل مناسبة تحقق ما تسعين إليه من طموحات مستقبلية.. كما شكرين مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية لاهتمامها بالفتاة السقطرية، وتشجيعها على مواصلة التعليم، وتأهيلها في مختلف مناحي الحياة.

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