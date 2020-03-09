شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس علي ناصر يحتفي بالفنان ايوب طارش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقام الرئيس الأسبق علي ناصر محمد مأدبة غذاء ، الاثنين ، في منزله بالقاهرة على شرف الفنان الكبير أيوب طارش بحضور عدد من المثقفين والادباء والصحفيين .

وتبادل الرئيس ناصر والفنان أيوب طارش الحديث حول ذكريات لقائهما في عدن وظروف اختيار النشيد الوطني، وقال الفنان أيوب طارش بأن الرئيس علي ناصر محمد هو صاحب فكرة أن يكون هذا النشيد هو النشيد الوطني عندما التقى به في معهد الفنون الجميلة في عدن برئاسة الموسيقار أحمد بن غوذل والذي اعتمد نشيداً وطنياً لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ثم أصبح نشيداً وطنياً لدولة الوحدة.

جديد اب برس​

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وتحدث الفنان الكبير ايوب طارش عن مسيرته الفنية التي بدأت في عدن وظروف التقائه بالشاعر الكبير عبد الوهاب نعمان ( الفضول ) اللذين شكلا معاً ثنائياً فنياً شهيراً.

وأثنى الرئيس ناصر على المسيرة الفنية الغنية للفنان أيوب طارش والدور الذي قام به في إثراء الأغنية اليمنية وفي المقدمة النشيد الوطني متمنياً له طول العمر والصحة والسعادة.