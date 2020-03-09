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عدن - ياسمين التهامي - صاحب فكرةالمنشار سعود القحطاني يشرف على عمليات إعتقال وإستجواب الامراء

قال ضابط أمني أن سعود القحطاني المتهم الاول بتنفيذ أمر ولي عهد السعودية بالتخلص من المعارض السعودي الصحفي جمال خاشقجي وصاحل فكرة تقطيعه في مقر القنصلية في إسطنبول، قد عاد إلى الساحة مجددا لممارسة عمله في التقطيع و النشر.

فقد نشر الضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، بدون ظل، تغريدة قال فيها كما لسع الدبور: “المستشار سعود القحطاني ، هو من يدير ملف الاعتقالات بأوامر من الامير محمد بن سلمان ومنذ عدة ايام لم يذهب الى قصره ، بل هو من يعطي التعليمات مباشرة ، وجميع التقارير تذهب اليه لينقلها للامير محمد.”

جديد اب برس​

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