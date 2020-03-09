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عدن - ياسمين التهامي - مقتل مواطنين اثنين بانفجار لغم أرضي في مديرية الدريهمي (صورة)

قتل مواطنان اثنان من أسرة واحدة نتيجة انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في وقت سابق في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة

وقال مصدر محلي إن المواطنين عايش حسن جنيد وعلي عايش أحمد جنيد قتلا نتيجة انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، بقرية الحمراء بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

جديد اب برس​

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ولفت المصدر إلى أن الانفجار حدث أثناء ذهاب عايش وعلي من قرية الحمراء إلى سوق المنطقة على متن دراجتهم النارية، وأودى الانفجار بحياتهما، وأعطبت الدراجة.

في سياق متصل، تواصل مليشيات الحوثي قصفها بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة والمعدلات على منازل المواطنين، ومواقع القوات المشتركة في مديريات الحوك والدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي الحديدة.