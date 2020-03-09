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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. العكيمي يحتفل بالنصر من سوق اليتمة عقب دحر الحوثيين

ظهر اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف، اليوم الإثنين، برفقة مستشار وزير الدفاع العميد الركن منصور ثوابة في سوق اليتمة بمديرية خب والشغف أكبر مديريات محافظة الجوف، والواقعة على حدود محافظة صعدة.

يأتي ذلك عقب ساعات من سيطرة قوات الجيش على سوق اليتمة الواقع على الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية بعد معارك خاطفة مع مسلحي الحوثيين.

جديد اب برس​

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وكان الجيش الوطني نفذ بدعم جوي مكثف من التحالف العربي، عملية واسعة من محورين على مواقع الحوثيين في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف تمكن اثرها من السيطرة على منطقة اليتمة عقب ساعات من سيطرة الحوثيين عليها.