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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:مصرع قيادات حوثية من الصف الأول على وقع هجوم شرس للجيش في «الجوف» (اسماء)

نعت جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، مقتل عدد من قياداتها العسكرية من الصف الأول ، على وقع هجمات شرسة لقوات الجيش الوطني، وانكسار مليشيا الانقلاب في محافظة الجوف. وقالت وكالة الأنباء ”سبأ“، بنسختها الحوثية، انه تم تشييع جثامين كلا من: العميد علي أحمد صالح ضبعان، والعقيد حسن أحمد صالح الروسي، والمساعد حسين أحمد علي صومع، والمساعد عبدالخالق حسين قائد الشيخ“.

وأشارت الى ان مراسم التشييع الرسمية للقتلى، تمت بعد الصلاة عليهم بجامع الشهداء بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الثرى كل قتيل في مسقط رأسه. جديد اب برس​ Advertisements ​ ولم تكشف الوكالة عن اسم الجبهة التي قتلوا فيها، الا انه من المؤكد مقتلهم في محافظة الجوف التي شهدت منذ، مساء أمس الأحد، هجمات معاكسة لقوات الجيش الوطني، أسفرت عن تحرير عدد من المناطق، بعد انكسار المليشيا وانهيارها. وقال قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إن ”قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شمال الجوف“. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن ”حنتف“ قوله: ”ان الأبطال يواصلون التقدم في أكثر من اتجاه بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية“. وأكد العميد هيكل حنتف، أن ”قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها الكاملة على معسكر الخنجر الاستراتيجي، وأن أبطال الجيش ورجال القبائل يلاحقون مجاميع المليشيات الحوثية الانقلابية التائهة في صحاري خب والشعف بعد أن منيت بهزيمة قاسية خلال الساعات الماضية“.

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