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عدن - ياسمين التهامي - خلل في مدرعة إماراتية يرعب ميليشيا الإصلاح في شبوة

أرعب خلل أصاب مدرعة إماراتية ميليشيا الإصلاح بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين. وقال مصدر محلي لشبوة24، ان عطب أصاب مدرعة إماراتية أدى لوقف موكب للتحالف العربي، وهو ما أرعب ميليشيا الإصلاح ظنا من أن الموكب سيستهدفهم. جديد اب برس​ Advertisements ​ وانتظر الموكب للمدرعة في مفرق مديرية الصعيد الذي يبعد عن عتق بنحو نصف ساعة.

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