شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرود الجنسي لدى الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُترجم الحالة الصحية للإنسان بناءً على ما نتناوله من طعام، ويبحث بعض الرجال عن الأطعمة التي تزيد من القدرة الجنسية.

في هذا التقرير نرصد أبرز الأطعمة التي تساعد على زيادة القدرة والرغبة الجنسية.. إن لم تكن تعاني من مشكلة صحية تسبب الضعف الجنسي.

جديد اب برس​

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• المأكولات البحرية

وعلى الأخص السلمون، والسردين، والجمبري، لاحتوائهم على الزنك الذي يساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى أوميجا 3 التي تزيد من التركيز وتحسن الدورة الدموية للجسم.

• الفول السوداني

يحتوى على أحماض أمينية، تعمل على تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ويزيد من القدرة الجنسية.

• الفراولة

تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين B وتزيد من خصوبة الرجل ويحسن الشهوة الجنسية.

• الفلفل الأحمر

يحتوى على مواد تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتزيد من معدل ضربات القلب، كما أنها تحفز الخلايا العصبية بالمخ لإفراز مواد كيميائية تساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

• الأفوكادوا

كان يطلق عليها ثمرة «الشهوة» لأنها تحتوى على حمض الفوليك وفيتامين (ب6) المركب الذي يزيد من إفراز هرمونات الذكورة ويزيد من القدرة الجنسية.

• الشيكولاتة الداكنة

غنية ببعض المواد مثل «فينيل ميثيل أمين» والتي تحفز إنتاج هرمونات الرغبة الجنسية، سواء للرجل أو المرأة.

• الريحان

من الأطعمة التي تحفز وتزيد الخصوبة، تحسن الدورة الدموية قبل وأثناء العلاقة الحميمة، ويعمل على تخفيف التوتر والقلق.

• الموز

يحتوي على بعض المركبات مثل البروميلين وفيتامين (ب) اللذان يزيدان من القدرة الجنسية للرجال على وجه الخصوص.

• التين

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية للجسم، وعلاج ضعف الانتصاب للرجال.

• الماء

لزيادة القدرة الجنسية يجب أن يتدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ولن يتم هذا دون دورة دموية سليمة، ولتنشيطها يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.