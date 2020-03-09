ورد الأن:صعدة..الفرق الهندسية تنتزع اكثر من #1633; #1636; #1632; لغماً زرعتها مليشيات الحوثي بمديرية الصفراء(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن:صعدة..الفرق الهندسية تنتزع اكثر من ١٤٠ لغماً زرعتها مليشيات الحوثي بمديرية الصفراء(تفاصيل)

صعدة..الفرق الهندسية تنتزع اكثر من ١٤٠ لغماً زرعتها مليشيات الحوثي بمديرية الصفراء



صعدة-(الوفاق نيوز):انتزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني،اليوم الاثنين، اكثر من (140) لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

جديد اب برس​

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وقال قائد سرية الهندسة العسكرية الرائد رزق السلامي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الفرق الهندسية في لواء حرب واحد التابع للجيش الوطني انتزعت اكثر من (140) لغماً مختلفة الاحجام والاشكال والاستخدامات، المضادة للافراد المحرمة دولياً والمضادة للعربات والعبوات الناسفة والالغام الوترية، زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة عار بمديرية الصفراء محافظة صعدة".

واضاف السلامي"ان الفرق الهندسية تواصل عمليات النزع والإتلاف للالغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في المناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني لتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين الى منازلهم".