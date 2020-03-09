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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن هــــــام وعاجل:مليشيا الحوثي تقر بمصرع قياديين بارزين(تفاصيل)

أقرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، الاثنين 9 مارس/ آذار 2020م،

بمصرع أربعة من عناصرها، بينهم قياديان عسكريان بارزان.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أنه تم اليوم

(الاثنين) بالعاصمة صنعاء تشييع أربعة عناصرها، هم "العميد علي أحمد صالح ضبعان،

والعقيد حسن أحمد صالح الروسي، والمساعدين حسين أحمد علي صومع وعبدالخالق

حسين قائد الشيخ".

واكتفت المليشيا بالإشارة إلى أن عناصرها قتلوا في عدد من الجبهات، دونما الإفصاح

عن مكانها، خشية مزيد من التصدع بين صفوف مقاتليها، جراء الانهيار الذي يواجهها

في مختلف الجبهات.

وتكبدت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في الأرواح، بعد أن صعدت

من عملياتها العسكرية، وانتهاكاتها الإنسانية، في الجوف ومأرب والحديدة والبيضاء

والضالع. جديد اب برس​ Advertisements ​

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