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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل:“داعش” يستعرض معسكره الجديد في البيضاء:تفاصيل

نشر تنظيم “داعش” الارهابي، اليوم الاثنين، صور لمعسكره الجديد في البيضاء في مؤشر على أن اليمن تتجه نحو مزيد من العنف .

وتضمنت الصور عرض عسكري لعشرات المقاتلين الملثمين.

جديد اب برس​

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واكتفت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بتذيل الصور بوسم # البيضاء- تدشين معسكر ابي محمد الفرقان..

كما لم تكشف الوكالة الناطقة باسم التنظيم في أي منطقة تم تدشين المعسكر.

وينتشر التنظيم في يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وكان صعد خلال الايام الماضية هجماته على قوات صنعاء وأخر صورة نشرتها وكالة اعماق كانت لتفجير طقم بمديرية قيفة مع أن الوكالة ذيلت الخبر بدعاء بنصر الجنود في الحد في اشارة إلى الحد الجنوبي للمملكة حيث تخوض القوات السعودية معارك لمنع سقوط مدنها بيد الحوثيون.

ومع أن التنظيم دشن في اغسطس من العام 2015، حضوره في اليمن بنشر صور اعدام لاسرى من قوات صنعاء تم اعتقالهم خلال مشاركته الفصائل التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن وتحديدا في عدن، إضافة إلى عرضه معسكر الجبلين سابقا في عدن، الإ أن الاستعراض الاخير يتزامن مع وصول قوات امريكية إلى محافظة شبوة النفطية المجاورة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى احتدام العنف في مناطق “الشرعية” جنوب البلاد وبما يمكن اطماع اقليمية ودولية من الاستحواذ على حقول النفط والغاز الممتدة من شبوة وصولا إلى إلى مارب في الشرق.