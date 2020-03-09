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عدن - ياسمين التهامي - اخراحصائيات الاشتباكات العنيفة بين قبائل يافع ومسلحي الانتقالي(تفاصيل)

جديد اب برس​ Advertisements ​ الت مصادر محلیة إن اشتباكات اندلعت الیوم بین مایسمى بالمجلس الانتقالي

المدعوم إماراتیا ومسلحین قبیلیین في یافع تحدیدا بمنطقة العسكریة في محافظة لحج.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أوقعت عدة جرحى من الطرفین دون سقوط قتلى.

ولا زال الوضع متوتر حتى الآن وست تعزیزات لقوات الحزام الأمني حیث یرشح

الوضع للتصعید أكثر.

وتعیش المناطق الخاضعة لسیطرة الانتقالي فوضى أمنیة وسخط شعبي واسع جراء

المعاملات التعسفیة بحق المواطنین الت مصادر محلیة إن اشتباكات اندلعت الیوم بین مایسمى بالمجلس الانتقاليالمدعوم إماراتیا ومسلحین قبیلیین في یافع تحدیدا بمنطقة العسكریة في محافظة لحج.وأضافت المصادر أن الاشتباكات أوقعت عدة جرحى من الطرفین دون سقوط قتلى.ولا زال الوضع متوتر حتى الآن وست تعزیزات لقوات الحزام الأمني حیث یرشحالوضع للتصعید أكثر.وتعیش المناطق الخاضعة لسیطرة الانتقالي فوضى أمنیة وسخط شعبي واسع جراءالمعاملات التعسفیة بحق المواطنین

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