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عدن - ياسمين التهامي - العهد الجديد” يكشف سبب اعتقال الأمراء ويقدّم أسماء جديدة

قدّم حساب “العهد الجديد”، الذي انفرد بنشر خبر اعتقال الأمراء، معلومات جديدة قال إنها السبب في دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهذه الخطوة.

وقال الحساب، إن ابن سلمان رصد حوارات بين عمّه الأمير أحمد بن عبد العزيز، ومسؤولين أمريكيين، تم خلالها تداول نوايا إبعاد الأمير الشاب عن المشهد.

جديد اب برس​

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وتابع أن “هذه الحوارات كانت قد وصلت لمراحل متقدمة، قبل أن تُرصد وتوثق، لتقدم كدليل خيانة عظمى ضده”.

وبحسب “العهد الجديد”، فإن الأمير أحمد بن عبد العزيز كان يظن أن الضمانات الأمريكية والبريطانية، التي عاد من خلالها للمملكة في تشرين أول/ أكتوبر 2018، ستحميه من الملاحقة، وقام بعقد اجتماعات في مزرعته مع الأمريكان، إلا أن تفاصيل اللقاءات سربت عن طريق مستشار الرئيس دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر.

وقدّم الحساب، معلومات إضافية حول الأسماء التي تم اعتقالها، إذ كشف أن منصور الشلهوب (مدير مكتب الأمير أحمد)، ونجله تم اعتقالهما، إضافة إلى اعتقال ضابط برتبة لواء في الجيش، وضباط آخرين محسوبين على “الدولة القديمة”.

ولفت “العهد الجديد” إلى أن أحد مستشاري الملك، وأحد أمراء المناطق، وثالث يترأس جهازا أمنيا، غائبون عن المشهد منذ يومين، ومن غير المستبعد أن يكون قد تم اعتقالهم أيضا.

وكانت وسائل إعلام قالت إن الحملة التي برز فيها الأمير أحمد، ومحمد بن نايف، خفّت وتيرتها، وبدأت السلطات بالإفراج عن بعض الأمراء المعتقلين بعد الانتهاء من التحقيقات معهم.