 سيدة تتهم رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه .. وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء ..شاهد فيديو صادم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتهمت سيدة تونسية رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه.

وقالت سيدة تدعى "نجاة عرفاوي" إن الرئيس الأسبق لتونس زين العابدين بن على أرغمها على الدخول في علاقة غير شرعية معه.

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وأضافت خلال استضافتها على قناة "ام تونيزيا" "بن علي كان له علاقة صداقة بعائلتي وحاول إقامة علاقة معي وأنا متزوجة فقمت بصدّه فاعتدى عليّ عدّة مرات بعد أن غيّب زوجي". وكشفت السيدة التونسية أن لديها طفلان من الرئيس الأسبق.

يذكر أن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفى في سبتمبر الماضي إثر أزمة صحية في منفاه بالسعودية حيث يقيم منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه بعد 23 عاما من حكم البلاد .

وصدرت ضده أحكام مشددة في تونس من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الثورة وقمع معارضيه وأخرى ترتبط بقضايا مالية.