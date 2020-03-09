شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير "بن نايف" يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم ..شاهد كيف اصبح شكله ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد تقارير مزعومة عن اعتقاله، ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة. ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، صورة للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتنفيد مزاعم اعتقاله. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هذه الفاكهة تمنع السكتات الدماغية وتعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى .. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون ! Advertisements • سيدة تتهم رئيس دولة عربية باغتصابها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه .. وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء ..شاهد فيديو صادم • عاجـــل : الأمير "بن نايف" يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم ..شاهد كيف اصبح شكله ..(صور) ---------------------------- قالت واس إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير "بن نايف" يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم ..شاهد كيف اصبح شكله ..(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.