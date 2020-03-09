شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض)

أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس كانا “على مقربة” من شخص حضر مؤتمر العمل السياسي المحافظ وتأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن ترامب وبنس ألقيا كلمة في أيام مختلفة أمام المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير (شباط) الماضي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة

وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية سحرية تقضي على “ضعف النظر“ تماما وتغنيك عن ارتداء النظارات الطبية..( فيديو صادم)

وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض)

عاجل.. الملك سلمان يباغت العالم ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون كل افراد الاسرة الحاكمة وصعق العالم.. ( نص المرسوم الملكي)

ورد للتو.. الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس صالح.. تفاصيل

هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد

Advertisements

ميت يرعب الجميع ويصرخ من قبره.. اخرجوني اريد ان اعيش..وعندما فتخو القبر كانت الصدمة التي صعقت الحميع..( فيديو مرعب )

وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار )

وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين في بيان إن “الشخص الذي ثبتت إصابته السبت لم يكن له أي تعامل مباشر مع أي منهما ولم يحضر الأحداث في القاعة الرئيسية”.



إصابة “ترامب” ونائبه بفيروس “كورونا” القاتل

وأضاف الاتحاد، الذي ينظم المؤتمر السنوي “إدارة ترامب تدرك الموقف، وسنستمر في التواصل المنتظم مع جميع المسؤولين الحكوميين المناسبين”، وقال إن الشخص أصيب بالفيروس قبل المؤتمر.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان “طبيب ترامب وجهاز الخدمات السرية الأمريكي يعملان “لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة الأولى وجميع أفراد البيت الابيض بأكمله”.

واتخذ البيت الأبيض، سلسلة إجراءات للحد من تهديد فيروس كورونا للرئيس ترامب وكبار مساعديه.

وطلب البيت الأبيض من الضيوف، الكشف عن الدول التي زاروها خلال الثلاثين يومًا الماضية قبل الزيارة، فضلاً عن خطوات أخرى قيد المراجعة من قبل مجموعة يقودها توني أورناتو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للعمليات.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قوله إن هناك “فريق عمل” يجتمع عند الضرورة لمعالجة التهديدات الناشئة عن الفيروس، الذي ضرب العديد من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وفيما شهد الجناح الغربي داخل البيت الأبيض تركيب محطات تعقيم يدوية، نقل عن المسؤول الكبير – الذي لم يكشف عن هويته – إن فحص درجة الحرارة ومنع التجول داخل البيت الأبيض قد يكون إجراءً واردًا حالة تفاقمت الأزمة.

وقال مسؤول البيت الأبيض، إن المجموعة التي يقودها “أورناتو” “تراقب باستمرار وتعيد تقييم” بروتوكولات البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن إجراءات فحص الزائرين المحتملين قد تشهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.

وقال مسؤول آخر بالبيت الأبيض، إن “الخدمة السرية” – الجهاز الذي يتولى حراسة الرئيس دونالد ترامب – طالب بدءًا من 21 فبراير الماضي من الضيوف تقديم قائمة بالدول التي تمت زيارتها خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وتقوم الخدمة السرية والوحدة الطبية بالبيت الأبيض بمراجعة المعلومات والمتابعة مع الأشخاص الذين زاروا البلدان التي تفشى فيها فيروس كورونا.

كانت الإدارة الأمريكية منعت في يناير الماضي دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الـ 14 يومًا السابقة من دخول الولايات المتحدة.

إصابة “ترامب” ونائبه بفيروس “كورونا” القاتل

وتم توسيع الحظر في الأسبوع الماضي ليشمل إيران، حيث تفشى فيروس كورونا بشكلكبير، إلى جانب كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية اللتين لديها أيضًا عدد كبير من الإصابات.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب، إنه يتخذ نفس الاحتياطات التي يتخذها ضد الأنفلونزا.

وكان مجلس النواب أقر قبل يومين مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.