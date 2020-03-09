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صنعاء - ياسمين الخيامي - نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة

كشف سفير يمني ووزير سابق ، عن مخطط سري للقضاء على «الشرعية» وتمزيق اليمن إلى دويلات ، يقف ورائه التحالف العربي، وفي المقدمة دولة الإمارات .

وسرد السفير اليمني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الإعلام السابق علي أحمد العمراني، جملة من الحقائق الدامغة التي تثبت بشكل قاطع وقوف الإمارات وراء تنفيذ مخطط القضاء الشرعية الدستورية، ومحاولة تمزيق اليمن إلى دويلات واحتلال جزره وموانئه. .

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وقال السفير العمراني في منشور على صفحته بفيسبوك “هناك عرب وأكرر عرب وأشقاء أيضا سامحهم الله أكثر ما يهمهم هو أن تسفر هذه الحرب عن تقسيم اليمن حتى لو استمرت الحرب ثلاثين عاما”.

وأضاف “تتذكرون أحد مثقفيهم المقربين البارزين وهو يغرد على صفحته بعد انقلاب عدن الأخير: اليمن لن يبقى واحدا بعد الآن ويؤكد بأن الرمز (….) إذا قال فعل..!” في إشارة إلى ما قاله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله.

وأشار السفير العمراني في منشوره الذي رصده " أحداث نت " اليوم، إلى أن “متحدث باسمهم أو مقرب منهم تكلم أمس من باريس إلى إحدى القنوات وهو من إحدى دول بلاد الشام وهو لا يعبر عن أهل الشام الكرام وإنما عن من يدفع قال وهو يعلق على معركة الجوف: اليمن لن يبقى واحدا.. ! ويضيف بخفه واستبشار اليمنيون بينهم ما صنع الحداد..!

وتابع: “كثير من الساسة لا يخفون نواياهم أو يوارون مواقفهم العدائية تجاه اليمن فهي اليوم في وضع من لا يستطيع الرد أو يدفع الضرر في تقديرهم.. وعبر مسؤول خليجي كبير مؤخرا بقوله: لقد أعدنا الحق لأهله ويقصد أنهم سلموا عدن للانفصاليين”.

وتعمل دولة الامارات العربية المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، على تمزيق البلاد بداية من تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وإنشاء مليشيات له، ومرورا بإنشاء مليشيات النخب ، ووصولا إلى إنشاء مليشيات لطارق عفاش وجميعها مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية.

وفي السياق ذاته، يواجه الرئيس عبدربه منصور هادي، أي مسؤول أو قائد عسكري في حكومته، يقف ضد مؤامرات الإمارات، ويدافع عن اليمن وشرعيته ووحدته وإستقلاله وسلامة أراضيه، يواجهه بالعزل من منصبه وكيل سيل من الاتهامات الباطلة.