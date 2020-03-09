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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد

تعرضت الممثلة السورية عهد ديب “خيرية باب الحارة وزجة العقيد معتز” لحادث سير خطير، نجت إثره من الموت بأعجوبة. وفي تفاصيل الحادث، قالت عهد ديب : “خلال طريقي إلى منزلي وجدت أن أحد الشوارع مقطوع بسبب الصيانة، فوقفت جانباً لأسأل شرطي المرور عن الطريق الواجب سلوكه، لأفاجأ بصوت قوي جداً وبأن سيارتي تطير في الهواء فظننت أنه تفجير قريب، لكن الحقيقة أن إحدى السيارات المسرعة ضربت سيارتي بقوة، والحمد لله أن سيارتي لم تنقلب وبقيت كما هي، لكنها طارت لعدة أمتار”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: نهاية كارثية للشرعية والاطاخة بالرذيس هادي والجنرال الاحمر وهذا هو رجل المرحلة القادمة وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية سحرية تقضي على “ضعف النظر“ تماما وتغنيك عن ارتداء النظارات الطبية..( فيديو صادم) وردنا الان.. بيان عاجل من البيت الابيض وعزل الرئيس “ترامب” ونائبه في حجر صحي بعد اصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.. ( نص بيان البيت الابيض) Advertisements عاجل.. الملك سلمان يباغت العالم ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون كل افراد الاسرة الحاكمة وصعق العالم.. ( نص المرسوم الملكي) ورد للتو.. الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس صالح.. تفاصيل هل تذكر الممثلة السورية زوجة العكيد معتز في باب الحارة خيرية.. شاهدوا كيف كان مصيرها بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس.. شاهد ميت يرعب الجميع ويصرخ من قبره.. اخرجوني اريد ان اعيش..وعندما فتخو القبر كانت الصدمة التي صعقت الحميع..( فيديو مرعب ) وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار )

وأكدت عهد ديب أنها فقدت الوعي بعدها ونقلها الناس إلى المستشفى، وهناك تبين أنها تعرضت لرضوض قوية في الرأس والكتف، وبأن لطف الله نجاها من موت محتم، خصوصاً أنها كانت تستخدم حزام الأمان.

وأكدت عهد ديب أنها فقدت الوعي بعدها ونقلها الناس إلى المستشفى، وهناك تبين أنها تعرضت لرضوض قوية في الرأس والكتف، وبأن لطف الله نجاها من موت محتم، خصوصاً أنها كانت تستخدم حزام الأمان. كما كشفت أنها باتت قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وكل ما هنالك أنها تعاني من ألم في الرأس سيزول مع مرور الوقت.

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