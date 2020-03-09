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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ اخطر قرار في حياته منذ توليه ولاية العهد..والقرار يمس المغتربين والسعوديين والتنفيذ فورا ( نص القرار )

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