حضرموت: أمن تريم يتمكن من القبض على متهم بإطلاق النار على مواطن وإبنه

تمكنت، الأجهزة الأمنية بمديرية تريم، من القبض على شخص متهم بإطلاق الرصاص، على مواطن وإبنه في منطقة حكمة بالردود.
وذكر "مركز الإعلام الأمني"، "أن الأجهزة الأمنية، قامت بضبط المدعو (ص - ح - ز ) البالغ من العمر (58) عاماً، متهماً بإطلاق النار، والاعتداء على أحد المواطنين وإبنه".
وأضاف "أن عملية ضبط الجاني، تمت بالتنسيق مع مديرية أمن ساه، والأفراد المكلفين بحراسة محكمة تريم، وكذا تعاون المواطنين الشرفاء".
ولفت "بأنه خلال إجراء التحقيق، اعترف الجاني بالاستعانة بأربعة شباب من أهالي المنطقة، لتنفيذ هذه العملية".
وأشار "أن ملف القضية، تم رفعه إلى النيابة العامة، وبدورها اتخذت قراراً بالحبس في السجن العام، على ذمة القضية".
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