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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية لمديري الموارد البشرية بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
بدأت بمحافظة مأرب اليوم دورة تدريبية في مجال الموارد البشرية لعدد 25 متدرب ومتدربة من مديري الموارد البشرية في مختلف مكاتب ووحدات السلطة المحلية .
وتهدف الدورة التي ينظمها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة على مدى خمسة ايام الى اكساب المتدربين عددا من المعارف والمهارات الخاصة باسس نظم معلومات الموارد البشرية، واعداد خطط الموارد البشرية.
وفي افتتاح الدورة اكد وكيل المحافظة عبدربه مفتاح على اهمية استمرار التأهيل والتدريب للكوادر الادارية في مختلف المجالات خصوصا في الموارد البشرية التي تعتبر العمود الفقري في اي منشاة واساس الانضباط الوظيفي واعداد خرائط الاحتياجات للكوادر في مختلف التخصصات لانجاز الخطط الموضوعة لدى كل مكتب او جهة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وحث الدكتور مفتاح المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق ما يتلقوه في الواقع العملي للارتقاء بواقع اداء الموارد البشرية في المؤسسات التي يعملون بها.
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