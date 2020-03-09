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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كفاين يناقش مع محافظ المهرة إحتياجات القطاع السمكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365 - المهرة
ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم الأحد، مع محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، احتياجات القطاع السمكي في المحافظة وأوضاع الصيادين ومراكز الإنزال وسبل تقديم المساعدات للصيادين وتطوير المنشآت السمكية والشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاع السمكي.
ووفي اللقاء، أكد الوزير كفاين إستمرار الوزارة بتقديم الدعم للقطاع السمكي والذي يعتبر قطاعا غنيا وواعدا بمحافظة المهرة التي تحتضن الآلاف من الصيادين من مختلف مناطق اليمن.. مشدداً على أهمية التنسيق مع السلطة المحلية من أجل تنظيم عمليات الصيد التقليدي والرقابة والتفتيش البحري، والحد من المخالفات الضارة بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
بدوره أشار محافظ المهرة إلى أهمية الحفاظ على الثروة السمكية التي تتميز بها المحافظة، والتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية لتفعيل الرقابة وتنظيم عمليات الاصطياد.
حضر اللقاء، رئيس هيئة المصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر كلشات.
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