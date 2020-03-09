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عدن - ياسمين التهامي - الفلفل الحار يقضي على هذه الأمراض القاتلة .. لن تتوقف عن تناوله بعد اليوم (فيديو)





عدن - ياسمين التهامي - الفلفل الحار يقضي على هذه الأمراض القاتلة .. لن تتوقف عن تناوله بعد اليوم (فيديو) دراسات حول الفلفل الحار على الرغم من المحاذير التى ينبه لها الأطباء بشأن مخاطر الإسراف فى تناول الفلفل الحار، والتى قد يتعرض لها البعض، كالإصابة بالبواسير أو أمراض القولون، على الرغم من ذلك فالدراسات الحديثة أكدت أن الفلفل الحار يضيف إلى حياتنا ما هو أكثر من المذاق الشيق المثير. فوائد الفلفل الحار أن هناك العديد من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الفلفل الحار وهى: - يساعد الفلفل الحار على علاج حالات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى. - يعمل الفلفل الحار على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، وبالتالى خسارة الوزن وتنشيط عملية الأيض. - الفلفل الحار مخفض جيد وفعال لنسبة الكولسترول الضار بالجسم، كما يمنع من تكون الدهون الثلاثية. - الفلفل عامل وقائى من الإصابة بالأزمات القلبية ومانع لجلطات الدم وتصلب الشرايين.









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