قوات مدعومة إماراتياً تعتقل عدداً من المواطنين في المخا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المخا

اعتقلت قوات تابعة لمرتزقة العدوان المدعومة من الإمارات، يوم الأحد، عدداً من المواطنين في مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، غداة احتجاج صيادين على مصادرة قواربهم ومنعهم من ممارسة الصيد.

وقال مصدر في محافظة تعز، طلب عدم نشر اسمه، إن “قوات أمنية، تدعمها دولة الإمارات، اعتقلت 6 مواطنين من سكان المخا، وتلاحق آخرين، على خلفية تظاهرات نفذها صيادون السبت ضد تعسفات تُمارس عليهم، واحتجاز قواربهم، ومنعهم من ممارسة الصيد”.

وحسب المصدر فالمعتقلين هم “أنور سعيد هادي، أنيس غالب سعيد، عبد الحكيم المهدي، خالد محمد العامري، محمد رزق ونجيب محمد علي، وهم من أقارب الصيادين الذين نفذوا الاحتجاجات”.

وتعرضت المخا لعزل كامل، مع سيطرة تشكيلات عسكرية مدعومة إماراتياً عليها، وهيمنت هذه التشكيلات على المؤسسات والمكاتب الحكومية، وعينت فيها مسؤولين موالين لها.