بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بالمناطق غير المحررة الثلاثاء القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين لشهر يناير الماضي ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.

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ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات علي الهدار، المستفيدين من المتقاعدين للتوجه بالموعد المحدد إلى بنك الكريمي بكافة فروعه بالجمهورية مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم كاملة غير منقوصة بعد الموافقة على تحويلها من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.

كما أهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.