الخنبشي يطلع على سير العمل بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

اطلع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، على مستوى سير العمل في مبنى ديوان وزارة التخطيط والتعاون الدولي والقطاعات والإدارات العامة بالوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.



وطاف الدكتور الخنبشي في قطاعات وإدارات ديوان وزارة التخطيط، واستمع إلى شرح مفصل من نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب والمعنيين بالوزارة حول سير العمل والجهود المبذولة من قِبل الموظفين والعاملين في الوزارة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية المختلفة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها وأنشطتها بمختلف المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية لخدمة مختلف فئات وشرائح المجتمع بعموم محافظات الجمهورية بدون استثناء.

Advertisements

كما ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اجتماعا موسعا ضم نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد ومدراء عموم الإدارات بالوزارة، جرى خلاله مناقشة أنشطة الوزارة والتقارير الفنية الخاصة بالشراكة بين الوزارة والجهات المانحة والمنظمات في تنفيذ المشاريع المتعددة القطاعات والمجالات منذ بدء عمل وزارة التخطيط في العاصمة المؤقتة عدن، أواخر العام 2017م، وكذا الصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا ذات الصلة بجهود وزارة التخطيط وتأهيل كوادرها بمختلف القطاعات والإدارات للنهوض والارتقاء بمستوى العمل، ودور الوزارة بتقديم المزيد من التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة بالمجالات الإنسانية في اليمن انطلاقاً من حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع شركائها بالمجالات الإنسانية والتنموية للمساهمة في التخفيف من المعاناة المجتمعية نتيجة الحرب التي اشعلتها ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كما تم استعراض إنجازات وزارة التخطيط، وتقارير مستوى تنفيذ مشاريع وبرامج المنظمات.

وأشاد الدكتور الخنبشي، بجهود قيادة وزارة التخطيط وكافة منتسبيها وموظفيها والعاملين فيها نظير جهودهم في أداء مسؤولياتهم بكل تفاني وإخلاص رغم الصعوبات التي واجهتهم وظروف العمل الصعبة وشحة الإمكانيات، والإصرار على تجاوز الصعاب في سبيل إنجاز مهام عملهم الملقاة على عاتقهم وتحسين مستوى الأداء واستمرار سير العمل لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والحيوية والخدمية التي من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .. مؤكدا حرص الحكومة على معالجة كافة المشكلات التي قد تعترض سير العمل وتوفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعزيز العمل وفقاُ للإمكانيات المتاحة.

من جانبه جدد الدكتور باصهيب، تأكيده حرص الوزارة على توسيع العمل مع المنظمات الدولية من العمل الإغاثي إلى تنفيذ مشاريع التنمية بمجالات المياه والصحة والتربية والتعليم وغيرها، وسُبل العيش والبرامج الاستثمارية للمحافظات المحررة بمجالات البنية التحتية والطرقات مع مراعاة توزيع المشاريع بين المحافظات وفقا للاحتياج والأولوية وضمان عدم تكرارها .. مشددا على ضرورة وأهمية الرقابة الحكومية على تنفيذ المشاريع لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.