الشوافي : تغيرات طارئة بالطقس ستشهدها المنطقة في الايام القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذر فلكي يمني كافة المواطنين من تغيرات جوية طارئة قد تحدث خلال الايام القادمة.



وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك المواطنين والصيادين من ارتفاع سرعة الرياح وهباتها على عموم السواحل والمياه الإقليمية بدء من غداً الثلاثاء ويكون الموج معتدل الى مضطرب على السواحل الجنوبية والشرقية .

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وذكر الشوافي بان الرياح ستكون شديدة تصل الى 30 عقدة على باب المندب والسواحل الغربية من الثلاثاء وتشتد اكثر الاربعاء 11 مارس 2020 واعلى هبات لها تتجاوز 35 عقدة لتجعل موج البحر عاصف ويتجاوز 3 امتار.

ولفت الشوافي بان نشاط الرياح على السواحل سيكون مثير للغبار على المناطق الساحلية وخوصا سواحل كلا من لحج وتعز وجنوب الحديدة حيث يكون مثير للغبار وحركة الرمال متوقعا نشاط الرياح المحملة بالغبار من اليوم الاثنين على الربع الخالي والصحاري الداخلية للتوغل على العديد من مناطق المرتفعات والهضاب الداخلية وخوصا الشرقية .

وتوقع الشوافي باسبوع شبه جاف وامطار خفيفة على اجزاء بسيطة من المرتفعات والسواحل ومعدل الهطول التراكمي خلال اسبوع قادم على مستوى افضل المناطق هطول من تعز الى صعدة لا يصل الى 5 ملي ويعتبر الهطول الخفيف المتوقع دون توقعات المزارع هطول الامطار المتوسطة والغزيزة.