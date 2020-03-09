شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس: حفتر أبلغنا بالتزامه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الإثنين إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار.



لكن المصدر نوه إلى أن المشير حفتر قال إنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، إلا إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة الوفاق.

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