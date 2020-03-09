بن بريك يطّلع على التحضيرات الجارية لتكريم إدارة وموظفي ونزلاء دار المسنين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، أمل المصلي، رئيس مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء، والأعضاء المرافقين لها.



وفي اللقاء التنسيقي بين رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مؤسسة أمل لرعاية الايتام والفقراء، تم الاتفاق على إقامة احتفالية لتكريم إدارة وموظفي ونزلاء دار المسنين في العاصمة عدن، وتحديد موعد لها بشكل مبدئي، وكذا استعراض التحضيرات الجارية لإقامة الفعالية في موعدها المحدد.

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وأثنى اللواء بن بريك، على نشاط المؤسسة وتفانيها في المجال الإنساني لخدمة شريحة الأيتام والفقراء، حيث ترعى المؤسسة أكثر من 750 يتيما في العاصمة عدن، ومحافظتي أبين ولحج، وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية كنوع من المساعدة الإنسانية.

كما أشاد اللواء بن بريك بالانجاز الذي قامت به المؤسسة لإقامة فعالية التكريم لعمال وموظفي ونزلاء دار المسنين في الشيخ عثمان.

الجدير ذكره أن المؤسسة قامت بعمل نزول ميداني للدار للاطلاع على أوضاع المسنين واحتياجاتهم، وذلك بتكليف سابق من رئيس الجمعية الوطنية في إطار اهتمام رئاسة الجمعية الوطنية للجانب الانساني والاجتماعي الذي تقوم به في عموم المحافظات الجنوبية.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المرأة والطفل في الجمعية الوطنية، الأخت عائشة طالب، والأستاذ ناصر جوهر، المستشار الإعلامي للمؤسسة وعدد من الأعضاء في المؤسسة.