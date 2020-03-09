"الخريجين" تستقبل طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
استقبلت مؤسسة الخريجين بمقرها بالمكلا، الأحد، طالبات قسم الخدمة الاجتماعية بكلية البنات بجامعة حضرموت.
وكان في استقبال الطالبات مها صلاح لحمدي المدير التنفيذي للمؤسسة، واعضاء الهيئة التنفيذية.
وفي بداية اللقاء، رحبت لحمدي بالطالبات.. معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة التي تأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمرحلة الجامعية.
بدورهن، استمعت طالبات الخدمة الاجتماعية من المدير التنفيذي إلى شرح مفصل عن أهداف ومجالات عمل المؤسسة، وماتقوم به من برامج وانشطة متنوعة وآلية الأنتساب للمؤسسة مما يعود بالنفع على الطلاب المنتسبين، والخريجين من مختلف المعاهد والجامعات .
كما أستعرضت لحمدي سير الخطوات والفرص والمنح التي تخدم الطلاب الخريجين في شتى الحقول المعرفية، وفي المجالات العلمية كافة.
وفي ختام الزيارة، شكرت الطالبات مؤسسة الخريجين على حفاوة الأستقبال، متمنين مزيدا من النجاح والتقدم للمؤسسة.
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