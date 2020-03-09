شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عبرت وزارة الخارجية، عن إدانتها محاولة الاغتيال التي تعرض لها، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أكدت الوزارة في بيان صادر عنها موقف الجمهورية اليمنية الثابت ضد الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصورة .. مجددة وقوف اليمن الكامل إلى جانب حكومة وشعب السودان الشقيق ودعمها لكل ما يحقق أمنه واستقراره.

ونجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.