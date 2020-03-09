قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت: انجازات "البحسني" كثيره ولاتحصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الشحات غريب تحدث قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت المقدم "سالم عوض النموري" ، عن أبزر الإنجازات للسلطة المحلية بحضرموت تحت قيادة المحافظ اللواء الركن البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية،.

Advertisements وقال في حديث خاص لــ"الخليج 365"، إن انجازات المحافظ البحسني كثيره ولاتحصى ولايسعني المجال للذكرها، وانما على سبيل المثال :- ◄تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة، وتحرير وادي المسيني، ومعركة الجبال السود. وأضاف بأن هناك العديد من الدورات مثل دورات ضباط، ودورات صف ضباط. ورفد قيادة المنطقه العسكرية الثانية بأكثر من 30000ألف جندي من أبناء حضرموت وتأهيلهم، وكذلك افتتاح كلية الشرطة في حضرموت يعتبر انجاز عظيم، وخطة الإنتشار الأخيرة للواء الاحقاف مع قوات خفر السواحل للقطاع الشرقي، التي حققت نجاحات باهرة للقضاء ع القرصنه والتهريب.

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