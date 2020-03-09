الإمارات تقد دعم جديد لمركزين صحيين في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمركز العرضي في منطقة العرضي مديريه ذباب التابعة لمحافظة تعز اجهزة وأدوات مخبرية للمركز وذلك لسد احتياج المركز.



ويعتبر هذا الدعم ضمن سلسلة من الدعومات والمساعدات المختلفة التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر في المديرية فقد شمل الدعم قطاع التعليم وذلك بإعادة ترميم وثأثيت ٩ منشآت تعليمية ، ٤ مراكز صحية، ٤ مراكز للإنزال السمكي وكذا مشاريع المياة والإغاثة المتواصلة وحملات النظافة والتوعية المختلفة.

وعلى نفس الصعيد قام الفريق الطبي لهيئة الهلال بزيارة لمركز المنظر الصحي بمديرية الحوك التابعة لمحافظة الحديدة وتم رفده بالأدوات والأجهزة المخبرية الازمة لتشغيل مختبر المركز المذكور .

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وأثناء التسليم ذكر الدكتور "عبدزيد" عضو الفريق الطبي لهيئة الهلال أن تسليم هذه الأدوات يعتبر ضمن برنامج هيئة الهلال الذي تقوم به تجاه قطاع الصحة في الساحل الغربي فالدعم متواصل وان رفد مركز العرضي والمنظر بالمستلزمات المخبرية اللازمة سيعزز من قدرة المركزين لتقديم خدمات طبية افضل.

واكد استمرار الدعم للمراكز المحتاجة لتستطيع تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

من جهته صرح الدكتور "صدام إبراهيم غالب" مدير المركز الصحي بالعرضي قائلا :" أن المركز يستقبل العديد من الحالات المرضية كونه الوحيد في المنطقة وكان بحاجة الى الأدوات المخبرية وتم توفيرها من الهلال الأحمر ونتوجة بالشكر لهيئه الهلال والعاملين فيها بالساحل الغربي".

كما أكد مدير عام مديرية الحوك "أيمن قرمش" أن هناك دعومات كثيره وفرتها هيئة الهلال بالقطاع الصحي والإغاثي وأن رفد المراكز الصحية بهذه الاجهزة يعتبر خطوة نحو تقديم خدمات طبية أفضل في المناطق النائية والشكر موصول لهيئة الهلال التى لم تقصر بالدعم والمساندة المستمرة .

وقد عبر العاملين في المركزين الصحيين المذكورين عن ارتياحهم لتوفير متطلبات المراكز الصحية ، وتقدموا بالشكر الجزيل لهيئه الهلال التي تستمر بدعم القطاع الصحي دون توقف.