اللواء أحمد سعيد بن بريك يناقش مع رئيس مؤسسة "وعي" آليات تدريب وتأهيل شباب حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم في مقر الجمعية، عمرمحمد باراس، رئيس مؤسسة "وعي" في محافظة حضرموت.



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وفي اللقاء، تم مناقشة وضع الشباب في المرحلة الانتقالية القادمة وآليات تأهيلهم وتدريبهم، بحيث يكونوا قوة فاعلة في المجتمع، إلى جانب التركيز على عمل دراسات وأبحاث تساهم في تطوير المحافظة.

وشدد اللقاء على ضرورة التركيز على الموروث الثقافي وخصوصية كل محافظة من جانب الثروة النفطية والمساحة الجغرافية، وكذا البعد التاريخي للمنطقة.

وعقب استماعه من رئيس مؤسسة وعي عن نشاط المؤسسة، أثنى رئيس الجمعية الوطنية على هذه الأنشطة التي تعمل على تأهيل الشباب في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، مؤكدا تشجيع المجلس الانتقالي لمثل تلك الأعمال ودعمها لفتح آفاق تكامل حسب الامكانيات المتوفرة.