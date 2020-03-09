شاهد.. لن تصدق كيف اصبح.. أول ظهور للأمير "بن نايف" بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه "أحمد بن عبدالعزيز" ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - بعد تقارير مزعومة عن اعتقاله، ظهر أمير المنطقة الشرقية في السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة. ونشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، صورة للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتنفيد مزاعم اعتقاله. جديد "الخليج 365" Advertisements قالت واس إنها خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

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